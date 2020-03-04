Россельхознадзор: в регион нелегально попали сыры из Аргентины и Швейцарии

Россельхознадзор: в регион нелегально попали сыры из Аргентины и Швейцарии
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Продуктовая безопасность

Сотрудники областного управления Россельхознадзора выявили схему нелегального ввода в оборот сыров из Аргентины и Швейцарии. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники установили через систему «Меркурий», что на московские предприятия ТД «Самарские сладости» и «Гриншир Групп» поступили камамбер, горгонзола, гойя и реджанито. Впоследствии сыры доставили калининградской компании «Аристей».

При этом продукцию направляли не по электронным ветеринарным сопроводительным документам, а по бумажным. В результате оказалось невозможно проследить товары на всех этапах производства и перемещения.

«Проверить достоверность сведений, указанных в данных сопроводительных документах, не представляется возможным. Кроме того, указанные в бумажных документах разрешения Россельхознадзора на ввоз сыра из Аргентины и Швейцарии не оформлялись в автоматизированной информационной системе „Аргус“», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в управлении Россельхознадзора, на момент, когда было обнаружено нарушение, сыры уже распродали в торговых сетях региона. Информацию о нелегальном вводе товаров в оборот направили в правоохранительные органы, а также в управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

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