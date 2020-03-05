Выдача кредиток в области сокращается в три раза медленнее, чем в целом по России

Выдача кредиток в области сокращается в три раза медленнее, чем в целом по России
Виталий Невар / Новый Калининград
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В январе 2020 года в Калининградской области было выдано 5,7 тыс. кредитных карт, что на 3,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Такие данные «Новому Калининграду» предоставили в Национальном бюро кредитных историй.

В среднем по России снижение выдачи кредиток в первый месяц года составило 11,2%. Всего было выдано порядка 680 тыс. кредитов.

Самая серьезная динамика сокращения выдачи новых кредитных карт была зафиксирована в Московской области (-20,6%), Приморском (-18,5%), Хабаровском (-17,8%) и Алтайском (-14,8%) краях, а также в Нижегородской области (-14,8%) и Москве (-14,5%). Выдача новых кредитных карт увеличилась только в Ханты-Мансийском АО (+4,1%) и Ростовской области.

«С 1 октября 2019 года при определении категории риска по кредиту банки стали обязаны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН). В формуле расчета ПДН зависимость данного показателя от лимита носит линейный характер, поэтому банки стали более осторожны в выдаче кредитных карт с большими лимитами. Именно в этом диапазоне для заемщиков требуется и наибольшие значения ПКР. Иными словами, сейчас кредиторы очень тщательно оценивают заемщиков и стараются кредитовать только тех из них, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне», — отмечают в НБКИ.

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