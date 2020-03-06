Власти: резиденты калининградского офшора заявили об инвестициях в 10,5 млрд

Резиденты специального административного района в Калининграде обещали инвестировать в российскую экономику 10,5 млрд руб. Однако на данный момент по факту 21 резидентом было инвестировано 570 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой губернатора Калининградской области Антона Алиханова.



Речь идет именно об инвестициях на территории России, а не Калининградской области. По поводу инвестиций именно на территории региона, губернатор заявил, что ждет в 2020 году «как минимум 50 млн рублей инвестиций участников САР в ближайшие 3-4 месяца».

Компании, регистрирующиеся в САР, должны инвестировать в России не менее 50 млн рублей в течение полугода с момента регистрации.

«Никаких ограничений по вложению этих 50 млн рублей нет. Это могут быть, например, вложения в уставной капитал дочерней компании на территории РФ. Могут быть сделаны инвестиции на Сахалине, в Мурманске, в Сочи», — пояснил губернатор.

Напомним, что на данный момент у резидентов офшора нет обязательств ни по платежам региону, ни по физическому нахождению сотрудников на территории области.