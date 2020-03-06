Власти: резиденты калининградского офшора заявили об инвестициях в 10,5 млрд

Власти: резиденты калининградского офшора заявили об инвестициях в 10,5 млрд
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ОЭЗ

Резиденты специального административного района в Калининграде обещали инвестировать в российскую экономику 10,5 млрд руб. Однако на данный момент по факту 21 резидентом было инвестировано 570 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Речь идет именно об инвестициях на территории России, а не Калининградской области. По поводу инвестиций именно на территории региона, губернатор заявил, что ждет в 2020 году «как минимум 50 млн рублей инвестиций участников САР в ближайшие 3-4 месяца».

Компании, регистрирующиеся в САР, должны инвестировать в России не менее 50 млн рублей в течение полугода с момента регистрации.

«Никаких ограничений по вложению этих 50 млн рублей нет. Это могут быть, например, вложения в уставной капитал дочерней компании на территории РФ. Могут быть сделаны инвестиции на Сахалине, в Мурманске, в Сочи», — пояснил губернатор.

Напомним, что на данный момент у резидентов офшора нет обязательств ни по платежам региону, ни по физическому нахождению сотрудников на территории области. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter