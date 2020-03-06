Суд прекратил дело о банкротстве фирмы жены Жиркова по иску «Плазы»

Суд прекратил дело о банкротстве фирмы жены Жиркова по иску «Плазы»
Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Бизнес

Арбитражный суд Калининградской области прекратил рассмотрение иска ТЦ «Плаза» (АО «Тута-Строй») к компании «Эйфория Плюс» Инны Жирковой — супруги известного футболиста Юрия Жиркова. Торговый центр отказался от иска. Соответветствующие данные отражены в картотеке суда.

Как ранее сообщал «Новый Калининград», в мае 2019 года арбитражный суд удовлетворил иск «Плазы» к компании Жирковой о взыскании 1,7 млн руб. долгов по арендной плате и пени. На основании неоплаты долга и был подан иск о банкротстве компании.

«Эйфория плюс» с 2015 года официально являлась арендатором помещений на 6 и 7 этажах торгового центра общей площадью 432 кв.м. С начала 2018 года базовый размер арендной ставки составлял эквивалент 110 долларов за кв.м в год. С начала 2019 года ставка повышалась до 220 долларов и «Эйфория плюс» начала накапливать задолженность по аренде.

Летом Инна Жиркова сообщила, что караоке-клуб «Эйфория» переезжает из «Плазы» в ТЦ «Ванда». «Нам в этом году исполняется 9 лет, поэтому мы решили не мелочиться и подготовить для наших гостей большой сюрприз-переезд. Пока „Эйфория“ заняла половину этажа, о другой половине мы расскажем вам чуть позже», — говорила Жиркова в интервью изданию «Твой Бро» летом.

По данным focus.kontur.ru, выручка «Эйфории плюс» в 2018 году составила 15,7 млн руб. Чистая прибыль — 694 тыс. руб.

Жирковой принадлежат 60% в компании. Остальные 40% — у предпринимателя Вадима Бабаяна.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter