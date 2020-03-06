Миллиардер Тиньков заявил, что у него выявили острую форму лейкемии

Миллиардер Тиньков заявил, что у него выявили острую форму лейкемии
Виталий Невар / Новый Калининград
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У миллиардера Олега Тинькова выявили острую форму лейкемии. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на самого бизнесмена.

«У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошёл уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — говорится в заявлении Тинькова.

Миллиардер отметил, что не хотел раскрывать подробности, однако его молчание в свете инициированного США судебного процесса «вызвало некоторые вопросы и спекуляции». С бизнесом, по его словам, «всё по плану», им управляет «прекрасная команда», а сам он уже пару лет как отошёл от операционной деятельности.

«Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом», — заключил он.

В настоящее время Тиньков находится в Лондоне — там рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, где бизнесмена обвиняют в налоговом мошенничестве. По версии минюста США, российский миллиардер в 2013 году скрыл от американских властей 1 млрд долларов в доходах и активах.

Лондонский суд, рассматривающий запрос об экстрадиции, отпустил Тинькова под залог в 20 миллионов фунтов. По условиям залога бизнесмен, сдавший паспорта, должен не покидать город, не выходить из квартиры с 7 вечера до 7 утра и трижды в неделю отмечаться в полиции.

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