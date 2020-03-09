Рубль падает до 72,5 к доллару на фоне обрушения нефтяных котировок

Рубль падает до 72,5 к доллару на фоне обрушения нефтяных котировок
Виталий Невар / Новый Калининград
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Курс рубля падает к доллару до 72,5 и к евро до 82,7 на фоне обрушения нефтяных котировок, вызванного выходом России из сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА «Новости».

По состоянию на 06.41 мск курс доллара к рублю растет до 72,5 рубля за доллар с уровня предыдущего закрытия в 68,9 рубля. Курс евро к рублю поднимается до 82,7 рубля за евро с уровня предыдущего закрытия в 80,3 рубля.

Нефтяные котировки обвалились более чем на 25% на фоне новостей о том, что пятницу по итогам заседания ОПЕК+ участники не смогли договориться о новых договорённостях — изменения их параметров либо продления срока действия.

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