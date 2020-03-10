От производителя консервных банок из Прибрежного потребовали 278 млн

От производителя консервных банок из Прибрежного потребовали 278 млн
Виталий Невар / Новый Калининград
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В отношении завода «Металлическая упаковка», засположенного в Прибрежном и производящего консервные банки, подан иск о взыскании 278 млн руб. Соответствующий иск зарегистрирован в картотеке арбитражного суда и принят к производству.

Истцом выступает компания «Самаранте Холдингс Лимитед» (откуда она, в судебных документах не уточняется). Она требует возврата 140 млн руб. в качестве возврата займа по договору от 2011 года, 235 тыс. долларов и 27 млн руб. процентов за период с 2011 по 2019 годы, рассчитанных по ставке 11% годовых.

По данным системы focus.kontur.ru на предприятии работали 412 человек, а доход компании в 2018 году составил 1,1 млрд руб.


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