В регионе выдали первую сельскую ипотеку под 2,7% годовых

В Калининградской области выдали первую ипотеку по программе «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба областного правительства.

Льготные кредиты предоставляются под 2,7% годовых. Задача сельской ипотеки, утверждают в правительстве, — улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях.

«Агропромышленный комплекс региона активно развивается, становится все более современным и эффективным, в области строятся и начинают работу новые сельхозпредприятия, создаются фермерские хозяйства. Очень важно улучшение качества жизни в сельской местности, создание условий для комфортного проживания на селе. С этой целью в регионе реализуется комплекс мер. Мы надеемся, что новый механизм льготной ипотеки повысит привлекательность села как места, где можно комфортно жить и работать», — отметила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

В регионе первый подобный кредит на сумму около 2 миллионов рублей на приобретение двухкомнатной квартиры получил инженер по транспортной безопасности Денис Сабадаш.