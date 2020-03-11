Производители предупредили о вероятности резкого роста цен на некоторые товары

Производители и импортеры электроники, напитков и шин предупредили о вероятности резкого роста цен на соответствующие товары. Об этом в среду, 11 марта, пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное в Правительство РФ.

По данным издания, производители опасаются, что введение обязательного экологического сбора приведет к росту цен на 22%.

При обсуждении новой концепции расширенной ответственности производителя (РОП) Минприроды сначала предусмотрело возможность, чтобы производители могли сами заниматься их утилизацией, а затем исключило такой вариант, обязав компании платить экосбор из норматива 100% утилизации.