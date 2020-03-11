Обвалившийся рубль почти не изменился при открытии новых торгов

Обвалившийся рубль почти не изменился при открытии новых торгов
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экономика

Обвалившийся накануне курс рубля почти не изменился при открытии новых торгов на МосБирже. Если курс доллара немного снизился, то евро незначительно подрос. Соответствующие данные обновлены на сайте биржи.

На 10:48 мск курс доллара составлял 71,46 руб. (-0,41 руб.), евро — 80,98 руб. (+0,30 руб.) При этом обвалившиеся в начале недели цены на нефть в настоящее время растут. В среду, 11 марта, баррель Brent стоил почти 40 долларов. 

В минувший вторник ЦБ РФ повысил официальный курс евро до 81,85 руб. (+6,01 руб.), доллара - до 72,02 руб. (+4,5 руб.).

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