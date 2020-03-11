6 IT-компаний вышли из числа резидентов калининградской ОЭЗ

6 компаний из сферы IT, получивших резидентство после «перезагрузки» закона об ОЭЗ в Калининградской области были исключены из числа резидентов. Большинство их них сделали это по собственному желанию. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального минпрома.
Были исключены компании «Панцердог», «АСКА», «Смарт Блокчейн солюшнз», «ОтелМС», «ДДМ солюшнз», «Спектрприбор» и «Карриер Эксперт».
Данные о планировавшихся ими проектах удалены из списка проектов резидентов ОЭЗ регионального минпрома и заявленном числе рабочих мест.Ранее сообщалось, что «Каррер эксперт» хотел реализовать проект на 16 рабочих мест по разработке программного обеспечения для единой курьерской службы.
Комментарии к событию