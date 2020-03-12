Банк России повысил курсы доллара и евро на 2,5 рубля

Центробанк РФ снова резко повысил курсы доллара и евро к рублю после снижения его стоимости на бирже. Соответствующие данные обновлены на сайте регулятора в четверг.

По решению ЦБ РФ 13 марта доллар США будет официально стоить 74,02 руб. (+2,55 руб.), евро — 83,65 руб. (+2,63 руб.)

Курс рубля резко снизился на торгах на фоне падения цен на нефть на 4,5%, которое произошло после введения запрета на въезд из Европы в США из-за коронавируса.

Напомним, курс рубля значительно снизился в начале недели после обвала цен на нефть на 30%.