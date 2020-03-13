Рубль укрепился по отношению к иностранной валюте

Рубль в пятницу, 13 марта, укрепился по отношению к доллару и евро. Это связано с ростом цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара составил — 73,18 рубля, что на 83,9 копейки ниже предыдущего показателя на торгах. Официальный курс евро снижен на 1 рубль 78 копеек в сравнении с 12 марта, до 81,86 рубль.

Сообщается, что такой курс продержится субботу и воскресенье из-за выходных на Московской бирже. Новые торги состоятся в понедельник, 16 марта.