На фондовых рынках США «индекс страха» в понедельник побил исторический максимум

В понедельник, 16 марта, фондовые рынки США за день рухнули на 12%. Из 500 компаний, входящих в расчет S&P 500, подешевели акции 491. Капитализация трех компаний — нефтепроизводителя, оператора казино и ритейлера — рухнула за день более чем на 30%. В то же время подорожали бумаги производителей продуктов питания. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на MarketWatch.

Инвесторы обеспокоены тем, как распространение коронавируса может повлиять на глобальную экономику. Индикатор CBOE Volatility (VIX), который называют «индексом страха» Уолл-стрит, взлетел до исторического максимума — примерно на 43% и превысил 82 пункта. Даже во времена финансового кризиса 2008 года значение индикатора не достигало всего 80 пунктов, отмечает информагентство.

Белый дом в понедельник посоветовал американцам не посещать бары, рестораны и другие места скопления людей, отложить все поездки и работать по возможности из дома. Местным властям рекомендовано закрыть школы и все места скопления людей в районах, где отмечено распространение вируса. Эти рекомендации будут действовать ближайшие 15 дней.

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 4700, на данный момент известно о 93 летальных исходах.



