Регионам поручили запастись продовольствием основных категорий на два месяца

Регионам поручили запастись продовольствием основных категорий на два месяца
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев поручил всем регионам обеспечить запасы продовольствия основных категорий на два месяца. Так же он заявил, что должна быть подготовлена возможность дополнительного увеличения производства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Уточняется, что пока ситуация стабильна. Тем не менее Минсельхоз намерен обеспечить устойчивость отрасли «в условиях волатильности на глобальном финансовом рынке».

Патрушев поручил регионам в течение двух дней создать оперативные штабы. Их задачей станет анализ запасов продовольствия и контроль стоимости. Представители регионов заявили, что не видят существенных колебаний цен, в том числе на товары высокого спроса — макароны, консервы и крупы.


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