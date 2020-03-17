Рубль укрепился к иностранным валютам из-за подорожания нефти

Рубль укрепился к иностранным валютам из-за подорожания нефти
Виталий Невар / Новый Калининград
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Евро и доллар дешевеют по отношению к рублю. Такая информация следует из данных, опубликованных на сайте Московской биржи.

На настоящий момент доллар стоит 73,9 рубля, он потерял 0,88%. Падение евро оказалось сильнее, чем у американской валюты, и составило 1,3%. Сейчас его стоимость — 82,3 рубля.

Кроме того, растут цены на нефть марок Brent и WTI после вчерашнего падения. Этим обусловлено укрепление рубля. Стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже увеличилась на 2,63% — до 30,84$ за баррель. WTI подорожала на 4,62%. Сейчас стоимость за баррель — 30,34$.


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