ТЦ «Европа»: информации о закрытии Zara не поступало

ТЦ «Европа»: информации о закрытии Zara не поступало
Виталий Невар / Новый Калининград

Торговый центр «Европа» не получал уведомлений о каких-либо планах по закрытию магазина компании Zara. Об этом «Новому Калининграду» сообщил представитель «Гамма Инвест Групп», которой принадлежит торговый центр.

«Информации о планах на закрытие от „Зары“ не поступало. Переговоры об изменении размера арендной платы все арендаторы, в том числе и „Зара“, ведут периодически», — отметил представитель «Гамма Инвест Групп».

Ранее стало известно, что Inditex (бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka и Pull&bear) не исключила временного закрытия магазинов в России из-за коронавируса. Такое решение может быть принято, если не удастся договориться с арендодателями.

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