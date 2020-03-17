ТЦ «Европа»: информации о закрытии Zara не поступало

Торговый центр «Европа» не получал уведомлений о каких-либо планах по закрытию магазина компании Zara. Об этом «Новому Калининграду» сообщил представитель «Гамма Инвест Групп», которой принадлежит торговый центр.



«Информации о планах на закрытие от „Зары“ не поступало. Переговоры об изменении размера арендной платы все арендаторы, в том числе и „Зара“, ведут периодически», — отметил представитель «Гамма Инвест Групп».

Ранее стало известно, что Inditex (бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka и Pull&bear) не исключила временного закрытия магазинов в России из-за коронавируса. Такое решение может быть принято, если не удастся договориться с арендодателями.