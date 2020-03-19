Российский рубль оказался на втором месте по волатильности мировых валют

Российский рубль оказался на втором месте по волатильности мировых валют
Виталий Невар / Новый Калининград
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Российский рубль вышел на второе место в мире по волатильности мировых валют к доллару США. Об этом в четверг, 19 марта, со ссылкой на Bloomberg сообщается РБК.

По данным экспертов, вмененная волатильность рубля (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), рассчитанная из цен на нефть трехмесячных опционов, составляет 24,9%. Опережает рубль мексиканское песо с волатильностью 26,5%.

Отмечается, что российская валюта становится все более нестабильной не первый месяц. Так, еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года).

В среду, 18 марта, на фоне обвала цен на нефть до минимумов более чем 15-летней давности доллар подорожал к рублю более чем на 5 руб. за одну торговую сессию.

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