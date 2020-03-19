Рубль продолжил падение при открытии новых торгов

Российский рубль вновь резко снизился к евро и доллару США при открытии торгов 19 марта. Данные публикует Московская биржа.

На 10:21 мск доллар стоил 80,87 руб., что на 1,34 руб. больше, чем при закрытии предыдущих торгов. Евро к тому времени стоил 88,26 руб. (+2,13 руб.).

По данным Bloomberg, российский рубль вышел на второе место в мире по волатильности мировых валют к доллару.

В среду, 18 марта, на фоне обвала цен на нефть до минимумов более чем 15-летней давности доллар подорожал к рублю более чем на 5 руб. за одну торговую сессию.