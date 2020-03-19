Власти судятся по поводу претензий казначейства к субсидированию областного бизнеса

Правительство Калининградской области обжалует в Арбитражном суде Калининградской области представление регионального управления федерального казначейства, вынесенного в середине октября 2019 года. Как следует из судебных документов, опубликованных в картотеке суда, спор касается подтверждения целевого характера субсидий, выплаченных областными властями.



«Новый Калининград» запросил в региональном правительстве пояснения по сути претензий, предъявленных им Федеральным казначейством, но в правительстве отказались давать пояснения по спору, объяснив тем, что процесс был объявлен закрытым.

В документах суда о закрытом характере процесса ничего не сказано, но на заседании 26 февраля суд действительно запросил у правительства заверенную копию постановления Правительства РФ от 11.04.2015 года № 344-13 с грифом «секретно», которое определяет порядок расчета субсидии.

Отметим, что через несколько дней после оспариваемого представления в Калининградской торгово-промышленной палате состоялось заседание, где обсуждались претензии федерального казначейства к региональному бизнесу, который, по мнению казначейства, с нарушением потратил 3,8 млрд руб., полученных в качестве субсидий на поддержку рынка труда (по сути, рефинансирование таможенных пошлин) в 2016-2018 годах.