Суд обязал власти предоставить «Лас Променадосу» право аренды части променада на косе

Суд обязал власти предоставить «Лас Променадосу» право аренды части променада на косе
Лас Променадос на Куршской косе
Все новости по теме: Бизнес

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд изменил регение калининградского арбитража и прямо обязал администрацию Зеленоградска передать кафе «Лас Променадос» в аренду часть променада в поселке Лесной Куршской косы, которую он ранее официально занимал. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке суда и вступило в законную силу.

Как говорится в постановлении суда, у областных властей и подведомственного учреждения отсутствовали основания для разрыва отношений с владельцем кафе перед передачей променада из областной собственности в собственность Зеленоградска.

Как ранее сообщал «Новый Калининград», в июле 2019 года договор аренды части променада под кафе был согласован областным госпредприятием «Балтберегозащита» с министерством строительства и ЖКХ и направлен на согласование в агентство по имуществу, но до агентства письмо дошло слишком поздно, после истечения срока аренды и на этом основании чиновники отказали в продлении договора. Спустя месяц после отказа областные власти передали променад в Лесном администрации Зеленоградска.

«Новый Калининград» ранее подробно рассказывал о том, как предприниматели предприняли все возможные усилия, чтобы сохранить бизнес, но власти потребовали освободить занимаемую территорию.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter