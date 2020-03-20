Суд обязал власти предоставить «Лас Променадосу» право аренды части променада на косе

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд изменил регение калининградского арбитража и прямо обязал администрацию Зеленоградска передать кафе «Лас Променадос» в аренду часть променада в поселке Лесной Куршской косы, которую он ранее официально занимал. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке суда и вступило в законную силу.



Как говорится в постановлении суда, у областных властей и подведомственного учреждения отсутствовали основания для разрыва отношений с владельцем кафе перед передачей променада из областной собственности в собственность Зеленоградска.

Как ранее сообщал «Новый Калининград», в июле 2019 года договор аренды части променада под кафе был согласован областным госпредприятием «Балтберегозащита» с министерством строительства и ЖКХ и направлен на согласование в агентство по имуществу, но до агентства письмо дошло слишком поздно, после истечения срока аренды и на этом основании чиновники отказали в продлении договора. Спустя месяц после отказа областные власти передали променад в Лесном администрации Зеленоградска.