Зампред ВТБ: ситуация в экономике — «совершенный шторм», но финсистема подготовлена

Зампред ВТБ: ситуация в экономике — «совершенный шторм», но финсистема подготовлена
Виталий Невар / Новый Калининград
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Ситуация в российской экономике — «совершенный шторм», сказал первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. Он рассказал, что нефтяной рынок столкнулся с «двойным ударом» — и со стороны спроса, и со стороны предложения, пишет РБК.

По мнению Соловьева, российская финансовая система намного лучше подготовлена «к жесткому приземлению, чем в 2014–2015 годах, тем более в 2008-м или 1998-м».

«Если посмотреть на состояние российской экономики, насколько она защищена, накопленные Минфином сверхдоходы на 1 марта — порядка $150 млрд. Этого нам хватит на шесть—десять лет. Кроме того, накопился опыт работы в условиях хронически высоких рисков и нефтяной волатильности. Это на мою бытность четвертый большой шторм на финансовых рынках, но сейчас российская система сильнее, чем еще десять лет назад», — отмечает он.

По рынку сейчас нанесен двойной удар. Со стороны спроса из-за коронавируса и со стороны предложения из-за срыва сделки ОПЕК+, отмечает эксперт.

«То, как будет влиять на нас обвал цен нефтяных, — очевидно, это краткосрочное и значительное снижение бюджетных поступлений и менее значительное снижение прибыльности российских компаний. При себестоимости российской нефти в $10–15 за баррель с учетом транспортировки, лизинга и капзатрат есть большой запас, куда нефть может падать до того, как она нанесет урон нефтяным компаниям. Но при этом падают налоги, которые нефтяные компании платят правительству», — рассказал первый зампред ВТБ.

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