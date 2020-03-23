Цены на нефть на открытии торгов в понедельник вновь обвалились

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигло восьми-девяти процентов. Об этом сообщает в понедельник, 23 марта, РИА «Новости» со ссылкой на данные бирж.



По состоянию на 1:17 мск стоимость майских фьючерсов на сырье марки Brent упала на 8,22%, до 25,13 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее это снижение превышало 11%. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 9,89% — до 21,32 доллара за баррель.

Как напоминает агентство, в минувшую среду Brent подешевела до минимума с 12 мая 2003 года (26 долларов за баррель). Стоимость WTI снизилась до минимума с 1 марта 2002-го (23 доллара за баррель). В пятницу нефть Brent завершила торги на отметке 27,38 доллара за баррель, потеряла за неделю 19%, а всего с начала обвала — 40%.

Нефтяные котировки и курсы валют обрушились в начале марта после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по добыче: Москва предлагала сохранить существующие условия, а Эр-Рияд — дополнительно снизить добычу. В результате с 1 апреля сделка ОПЕК+ прекращает свое действие и ограничений больше не будет. Еще одним фактором, влияющим на мировую экономику и замедление спроса, остается пандемия коронавирусного заболевания.