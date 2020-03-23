Сенатор: фуры с крупами из-за запрета экспорта не могли выехать в Калининградскую область

Из-за введения запрета на вывоз всех видов крупяных изделий 20 марта фуры с крупами не могли выехать с территории России в направлении Калининградской области. Об этом у себя на странице в Facebook сообщил сенатор Алексей Коротков.



«Опять забыли о Калининградской области, подписав запрет на экспорт крупяных изделий. Постановление Россельхознадзора касается всех видов зерновых, круп, муки, макарон и других мучных изделий. Как итог, фуры, направленные из России в адрес нашего региона, встали у границ выезда, например, в Брянской области, не получая разрешение территориальных управлений Россельхознадзора», — написал Коротков.

Сегодня, 23 марта грузы получили возможность выехать в направлении области, сообщил член Совета Федерации от Калининградской области.

По словам сенатора, сохраняются «сложности с прохождением санитарного контроля на литовской и польской таможне, увеличивают время доставки товаров».