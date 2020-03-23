Суд взыскал 2 млн c калининградской бургерной в пользу фирмы владельцев «Мираторга»

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск «Фарш Сити Групп» (компания-владелец товарного знака #FARШ) к калининградской компании «Компарк» о взыскании 2 млн руб. Это видно из картотеки арбитражного суда Калининградской области. Резолютивная часть решения пока не опубликована.



Как отмечает издание New Retail со ссылкой на пресс-службу «Мираторга», «Компарк» использовал обозначение «PRO FARШ» в названии ресторана в Калининграде, и суд счел необходимым взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 2 млн руб.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

#FARШ — ресторанный проект совледельцев «Мираторга» братьев Виктора и Александра Линников и ресторатора Аркадия Новикова. Согласно ЕГРЮЛ, последнему принадлежит половина долей, братьям Линникам — по четверти.