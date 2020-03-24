Банк России советует ограничить выдачу денег в банкоматах с функцией приема наличных

ЦБ России посоветовал банкам ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции, передает во вторник, 24 марта, «Коммерсант» со ссылкой на опубликованное информационное письмо на сайте регулятора.



Среди рекомендованных мер предосторожности для кредитных организаций в условиях распространения коронавирусна COVID-19 ЦБ также выделяет регулярное проведение профилактической дезинфекции банкоматов и терминалов. Российским банкам предлагается обращать внимание клиентов на приоритетное использование безналичной формы оплаты товаров и услуг, в том числе онлайн-переводов и бесконтактных расчетов по картам.

Также специалисты считают, что деньги должны побывать в банке «в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса» перед тем, как их загрузят в терминалы, а затем «обналичат».

Соблюдение всех указанных мер осторожности позволит минимизировать распространение COVID-19 при использовании наличных, считают представители регулятора.