Калининградстат: за год реальные зарплаты в области выросли на 4%

Средняя реальная зарплата по итогам января 2020 года выросла в регионе на 4% по сравнению с соответствующим месяцем 2019-го. Номинальный рост (без учёта инфляции) составил 6,2%. Об этом сообщается в отчёте Калининградстата об основных экономических и социальных показателях области.



Номинальная (без вычета налогов и обязательных взносов) зарплата работников в крупных, средних и малых организациях в январе 2020 года составила 32 762 рубля.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в январе 2020 года составила 104% к уровню января 2019 года и 74,3% — к уровню декабря 2019 года», — говорится в отчёте.