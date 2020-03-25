Дерипаска: сохранив ключевую ставку в 6%, Центробанк «пробил дно в своем болотце»

Решения Банка России принимаются по устаревшим представлениям о макроэкономике. Такое мнение озвучил бизнесмен Олег Дерипаска, который раскритиковал решение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, пишет «Коммерсант».

«В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов»,— написал Дерипаска в Telegram.

По его мнению, Банк России не рассматривает текущую ситуацию как кризис и, соответственно, показывает, что не намерен предпринимать решительных действий, направленных на улучшение финансовых условий в стране, пока кризис не проявит себя в полной мере.

Как напоминает информагентство, ЦБ оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 6% годовых, поскольку его руководство считает, что краткосрочная угроза всплеска инфляции невелика, денежно-кредитные условия уже ужесточились, поэтому необходимости в повышении ставки нет.