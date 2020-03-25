Сбербанк вводит комиссию на внутренние переводы физлиц

Сбербанк с апреля начнет взимать плату за переводы между любыми его картами, в том числе выпущенными в одном регионе. Это будет касаться сумм, которые за месяц превысят 50 тыс. рублей, пишет в среду «Коммерсант» со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Светлану Кирсанову.



Новые тарифы начнут действовать в Дальневосточном регионе, к лету они будут охватывать всю страну, отмечает издание. По словам Кирсановой, сумма переводов до 50 тыс. рублей в месяц будет бесплатной, и в эту сумму сегодня укладывается более 88% клиентов. За все, что будет переведено сверх этой суммы, придется платить 1%, но не более 1 тыс. рублей. Второй вариант — покупка «подписки» на переводы. «Оформить подписку можно будет сроком на месяц, квартал, год и т. д. Также будут доступны разные тарифные планы», — пояснила зампред правления Сбербанка.

Таким образом банк решил изменить систему тарификации переводов после принятия закона об отмене банковского «роуминга». Как указывает «Коммерсант», до настоящего времени Сбербанк единственный из всех банков взимал комиссию при межрегиональных переводах. В октябре прошлого года правительство потребовало отменить подобные банковские комиссии. Бывший тогда премьер-министром Дмитрий Медведев заявил, что «межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена». Депутаты приняли соответствующий закон. На унификацию тарифов депутаты дали банку время до 1 июня этого года.