Рыбный союз просит власти РФ отменить контрсанкционный запрет на импорт рыбы

Минсельхоз просят исключить рыбу из перечня продукции, импорт которой запрещен с 2014 года в рамках с российскими антисанкциями. С соответствующей инициативой обратился в министерство Рыбный союз, в который входят ведущие переработчики рыбы, такие как «Русское море», «Меридиан», «Агама», пишет «Интерфакс».

Переработчики отмечают, что импортозамещения за истекшие пят лет не произошло, на внутреннем рынке не хватает рыбного сырья: дефицит составляет около 6 млн тонн. В результате россияне едят мало рыбной продукции, снижение ее потребления в России за пять лет сократилось на 30% и составляет 13 кг на человека в год вместо 22 кг, положенных по медицинской норме, предупреждает союз.

При этом власть поставила перед отраслью задачу нарастить экспорт рыбы к 2024 году до $8,4 млрд, что, по расчетам бизнеса, «потребует дополнительно от 4 млн до 6 млн тонн рыбного сырья», говорится в письме.

Покрыть этот дефицит за счет увеличения вылова нельзя, так как вылов ограничивают международные соглашения. Аквакультура к 2030 году даст лишь небольшую прибавку в несколько сотен тысяч тонн, считают в союзе.

«В условиях отсутствия конкуренции со стороны зарубежных поставщиков рыбного сырья отечественным рыбопереработчикам сырье достается по остаточному принципу,» — констатируют в Рыбном союзе.