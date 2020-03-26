Экономист: почти на 100% не будет летнего турсезона в Европе и Северной Африке

Экономист: почти на 100% не будет летнего турсезона в Европе и Северной Африке
Виталий Невар / Новый Калининград
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Вероятная продолжительность прекращения работы туристического бизнеса из-за коронавируса составит 1-3 кварта. Такой прогноз приводит в своей статье, опубликованной в Forbes, экономист Андрей Мовчан.

«Почти на 100% не будет летнего туристического сезона в европейских странах и Северной Африке. С учетом специфики этих бизнесов (значительные фиксированные издержки) можно ожидать тотального банкротства более мелких игроков (туроператоров, рестораторов, эвент-агентств и пр.) и существенной потери кредитоспособности отельеров, крупных туристических сетей и систем. Работу потеряет большинство сотрудников этих индустрий», — отмечает Мовчан.

Также экономист обращает внимание, что из-за падения пассажирского трафика существенно сократится бизнес транспортных компаний.


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