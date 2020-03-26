Власти заявили о поправках, которые сделают патент для бизнеса более интересным

Минфин РФ разработал поправки в налоговый кодекс, касающиеся применения патентной системы налогообложения. В частности разрешается применять патентную систему налогообложения предпринимателям, оказывающим рекламные услуги и автостоянкам. Также размер платежа по патенту планируют разрешить уменьшать на размер уплаченных предпринимателем страховых взносов за себя и наемных сотрудников. Об этом в среду, 25 марта заявил министр финансов области Виктор Порембский в ходе заседания комитета по ОЭЗ Калининградской торгово-промышленной палаты.

«Увеличивается площадь, при которой можно переходить на патент. Фактически приравнивается к ЕНВД. 50 кв. м. в торговле и общественном питании», — сказал Порембский.

Заявление было сделано в контексте постепенной отмены ЕНВД. Применявшие ее компании должны будут перейти на патент или упрощенную систему налогообложения. Патент могут применять только индивидуальные предприниматели.

Озвученные Порембским поправки пока в налоговый кодекс не внесены.