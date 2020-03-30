Газпромбанк выкупил крупную калининградскую лизинговую компанию

Газпромбанк выкупил крупную калининградскую лизинговую компанию
Виталий Невар / Новый Калининград
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«Газпромбанк Лизинг» закрыл сделку по приобретению калининградской лизинговой компании «Каркаде», специализирующейся на автолизинге. За актив, ранее принадлежавший польской корпорации Getin Holding, группа Газпромбанка (ГПБ) заплатила 2,9 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечает издание, «Каркаде» входило в двадцатку крупнейших лизинговых компаний России с портфелем объемом 29,5 млрд руб., из которых 82% приходится на легковые автомобили, а 12% — на грузовые.

По данным системы focus.kontur.ru, выручка «Каркаде» составляла в 2018 году 7,3 млрд руб., чистая прибыль 443 млн руб.

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