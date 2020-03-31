Мусорный оператор Калининградской области берет в банке кредит на 160 млн рублей

Мусорный оператор Калининградской области берет в банке кредит на 160 млн рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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У госпредприятия Калининградской области «Единая система по обращению с отходами» (ЕСОО) возникла необходимость в кредите на 160 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на сайте госзакупок.

Согласно протоколу от 11 марта 2020 года, договор должен быть заключен с АО «Альфа-Банк». В проекте договора указано, что ЕСОО обязуется вернуть деньги в течение 12 месяцев. При этом эти средства предприятию нужны для осуществления плана «финансово-хозяйственной деятельности» на 2020-2022 год, утвержденного областным минприроды.

За пользованием кредитом ЕСОО готово заплатить 15 млн 408 тыс. руб., то есть 9,6% от общей суммы.

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