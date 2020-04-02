«Содружество»: у нас сильно выросла стоимость доставки груза в «большую» Россию

Сильное ослабление курса рубля привело к резкому росту стоимости доставку продукции ГК «Содружество» железнодорожным транспортом на основную территорию России. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков.
Рост стоимости доставки составил до 15%, отметил представитель «Содружества».
«[У нас] тариф в евро через Литву и в долларах через Беларусь, следовательно, он вырос», — пояснил Шендерюк-Жидков.
Основным продуктом, производимым «Содружеством», является соевый шрот, который используется российским сельским хозяйством в качестве одного из основных ингредиентов приготовления кормов в животноводстве.
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