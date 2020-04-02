Олег Тиньков покинул совет директоров своего банка из-за проблем со здоровьем

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Председатель совета директоров «Тинькофф банка» и основной акционер TCS Group Holding Олег Тиньков покинул свой пост. Он намерен сосредоточиться на решении вопросов, связанных со здоровьем, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение группы.

Бизнесмен, владеющий 40,4% TCS Group, также сообщил о переводе прав владения этими акциями в семейный траст.

Место Тинькова занял зампред правления, директор по развитию бизнеса банка Станислав Близнюк. Предполагается, что в правление банка также будет включен вице-президент по информационным технологиям Вячеслав Цыганов после согласования его кандидатуры Банком России.

«Тинькофф банк» по итогам 2019 года занимает 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

 

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