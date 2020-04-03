60% американцев считают, что экономика США находится в плохом состоянии

60% американцев считают, что экономика США находится в плохом состоянии
Виталий Невар / Новый Калининград
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60% считают, что экономика США находится в плохом состоянии, в то время как в январе 67% говорили об обратном. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Associated Press и NORC Center for Public Affairs Research.

Росту пессимизма способствовало падение фондового рынка и закрытие многих предприятий по всей стране из-за мер по ограничению распространения коронавируса.

В частности, около половины работающих американцев сообщили о потере дохода или его части. К потере дохода относится сокращение зарплат, неоплачиваемые отпуска, а также потеря работы. 23% взрослых жителей США сообщили, что они или члены их семей были отстранены от работы. Треть семей с доходом менее $50 тыс. в год сообщила, что у них как минимум один человек потерял работу.

При этом большинство жителей США доверяют Дональду Трампу в управлении экономикой страны. Его экономическую политику одобряют 56% опрошенных, в то время как общий рейтинг президента составляет 43%.

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