Экономисты предрекли годы рецессии в РФ вместо запланированного Путиным роста

Экономисты предрекли годы рецессии в РФ вместо запланированного Путиным роста
Виталий Невар / Новый Калининград
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Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) прогнозирует, что при лучшем сценарии российскую экономику «ожидает с высокой вероятностью двухлетняя рецессия». Об этом в воскресенье, 5 апреля, пишет РБК.

Как полагаю аналитики, падение реального ВВП «конструктивном», то есть оптимистическом сценарии, удастся удержать на уровне 2,3–2,5% в 2020 году и 0,5–0,8% в 2021 году. За два года экономика России сократится на 2,8–3,3%. После окончания кризиса в 2022 году экономика вернется к росту, но очень медленному: 0,6–1%.

При этом без стимулов со стороны государства рецессия может оказаться еще более глубокой. Если ситуация будет развиваться по «жесткому» сценарию, предполагающему лишь стабилизирующую политику, ВВП в 2020 году может упасть на 3–3,3%, в 2021 году — на 0,8–1%.

Таким образом, цель президента РФ Владимира Путина по выводу российской экономики на траекторию роста выше 3% будет отложена как минимум на два года. Экономисты считают, что восстановление экономики после тяжелого спада фактически будет продолжаться почти до следующих президентских выборов 2024 года.

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