В Кремле пообещали «плавное» взыскание долгов по налогам после отсрочки

В Кремле пообещали «плавное» взыскание долгов по налогам после отсрочки
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти намерены дать возможность бизнесу плавно погашать накопившиеся долги по налогам после истечения периода отсрочки. Об этом президент Владимир Путин заявил в среду, 8 апреля, на совещании с главами регионов.

«Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие шесть месяцев. Однако специально обращал внимание Правительства после встречи с предпринимателями: не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», — заявил Путин.

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