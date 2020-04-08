В Кремле пообещали «плавное» взыскание долгов по налогам после отсрочки

Власти намерены дать возможность бизнесу плавно погашать накопившиеся долги по налогам после истечения периода отсрочки. Об этом президент Владимир Путин заявил в среду, 8 апреля, на совещании с главами регионов.



«Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие шесть месяцев. Однако специально обращал внимание Правительства после встречи с предпринимателями: не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», — заявил Путин.