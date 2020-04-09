ТАСС: Мишустин поддержал идею о заморозке цен на продукты

ТАСС: Мишустин поддержал идею о заморозке цен на продукты
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Инфляция

Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал предложение думской фракции «Единая Россия» о возможности заморозки цен на продукты. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

В четверг состоялось видеосовещание единороссов с премьером. «Председатель правительства согласился практически со всем, что было предложено фракцией. Это касается и ограничений цен на лекарства, на продукты питания и иные товары первой необходимости. Это касается вопросов, связанных с поддержкой бизнеса, работодателей, предприятий среднего и малого предпринимательства в части налоговых каникул и введения отсрочки по уплате арендных платежей», — сказал Хинштейн.

Ранее лидер фракции Сергей Неверов сообщил, что депутаты в ходе совещания с Мишустиным предложили кабмину проработать механизм заморозки цен на продукты по аналогии с тем, как это уже было сделано для медицинских изделий и лекарств. Максимальную наценку для каждого этапа «товаропроводящей цепи» необходимо ограничить 10%, считает глава думских единороссов.


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