ТАСС: Мишустин поддержал идею о заморозке цен на продукты

Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал предложение думской фракции «Единая Россия» о возможности заморозки цен на продукты. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.



В четверг состоялось видеосовещание единороссов с премьером. «Председатель правительства согласился практически со всем, что было предложено фракцией. Это касается и ограничений цен на лекарства, на продукты питания и иные товары первой необходимости. Это касается вопросов, связанных с поддержкой бизнеса, работодателей, предприятий среднего и малого предпринимательства в части налоговых каникул и введения отсрочки по уплате арендных платежей», — сказал Хинштейн.

Ранее лидер фракции Сергей Неверов сообщил, что депутаты в ходе совещания с Мишустиным предложили кабмину проработать механизм заморозки цен на продукты по аналогии с тем, как это уже было сделано для медицинских изделий и лекарств. Максимальную наценку для каждого этапа «товаропроводящей цепи» необходимо ограничить 10%, считает глава думских единороссов.