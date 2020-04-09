Рубль укрепился после переговоров России о сокращении добычи нефти

Рубль укрепился после переговоров России о сокращении добычи нефти

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро на новостях о переговорах Москвы и Саудовской Аравии о сделке по сокращению добычи нефти. Об этом сообщают «Ведомости».

К 18:24 (по Москве) доллар на Московской бирже стоил 73,67 руб., подешевев на 1,3 руб. к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 80,48 руб. (-0,83 руб.).

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. к этому времени стоил $35,48, подорожав на 7,44%. Нефть WTI — $27,44 за баррель, подорожав на +8,54%.

Участники ОПЕК+ 9 апреля в формате видеоконференции обсудят будущее соглашения о сокращении добычи нефти. Члены ОПЕК и их партнеры рассчитывают, что к сделке присоединятся новые страны, в том числе США и Канада. Ссылаясь на Reuters издание пишет, что Россия и Саудовская Аравия сумели устранить основные препятствия для согласования новой сделки по сокращению добычи нефти.



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