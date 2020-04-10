Страны ОПЕК+ не смогли согласовать сделку по снижению добычи нефти

Страны ОПЕК+ не смогли согласовать сделку по снижению добычи нефти
Виталий Невар / Новый Калининград

Соглашение об ограничении добычи нефти поддержали все страны ОПЕК+, за исключением Мексики, отказавшейся сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки в мае-июне. Об этом говорится в заявлении ОПЕК по итогам переговоров 9 апреля, пишет «Медуза». В свою очередь без Мексики сделку отказалась заключать Саудовская Аравия. Переговоры продолжатся 10 апреля.

Соглашение, о котором идет речь, предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае-июне на 10 миллионов баррелей в сутки (для России и Саудовской Аравии предусмотрено снижение на 2,5 миллиона баррелей в сутки), в июле-декабре — на 8 миллионов баррелей в сутки, в январе 2021-апреле 2022 годов — на 6 миллионов баррелей в сутки.


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