Путин поручил предусмотреть допподдержку региональных бюджетов

Владимир Путин поручил правительству России в срок до 25 апреля утвердить комплекс мер по обеспечению устойчивости региональных бюджетов, предусмотрев дополнительную поддержку. Об этом говорится в поручениях главы государства, сообщает РИА «Новости».
«Правительству ... утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотрев оказание им необходимой финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета исходя из оценки реальной потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях», — цитирует опубликованное на сайте Кремля сообщение агентство.
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