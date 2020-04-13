Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти, она стала дорожать

Страны-участницы ОПЕК+ по итогам внеочередного заседания подписали соглашение о снижении ежесуточной добычи нефти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Казахстана.

Соглашение предусматривает сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца с 1 мая. Первоначальный вариант плана предусматривал чуть большее сокращение — на 10 млн б/c.

При открытии торгов 13 апреля нефть подорожала на 4-5%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 МСК в понедельник составила $32,84 за баррель, что на 4,3% выше уровня предыдущей сессии.