Основной ингредиент кормов для российского животноводства подорожал на 30%

Цена покупки соевого шрота, который является основным ингредиентом кормов в российском животноводстве, российскими мясопроизводителями выросла на 20-30%. Такую оценку приводит издание «Коммерсант» со ссылкой на главу Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина.
В том числе поэтому рост себестоимости производства в птицеводстве и свиноводстве ожидается в размере порядка 15%.
В калининградской компании «Содружество», которая занимается производством соевого шрота из иностранных соевых бобов, «Новому Калининграду» сообщили, что рост цены продукта связан с ослаблением курса рубля и увеличением мировых цен на сельскохозяйственное сырье.
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