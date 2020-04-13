Основной ингредиент кормов для российского животноводства подорожал на 30%

Основной ингредиент кормов для российского животноводства подорожал на 30%
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экономический кризис 2020 года

Цена покупки соевого шрота, который является основным ингредиентом кормов в российском животноводстве, российскими мясопроизводителями выросла на 20-30%. Такую оценку приводит издание «Коммерсант» со ссылкой на главу Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина.

В том числе поэтому рост себестоимости производства в птицеводстве и свиноводстве ожидается в размере порядка 15%.

В калининградской компании «Содружество», которая занимается производством соевого шрота из иностранных соевых бобов, «Новому Калининграду» сообщили, что рост цены продукта связан с ослаблением курса рубля и увеличением мировых цен на сельскохозяйственное сырье.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter