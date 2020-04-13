Выручка средней калининградской компании вдвое меньше среднероссийской

Выручка среднестатистической российской компании составляет 54 млн руб. в год. Средняя же выручка компании в Калининградской области почти вдвое меньше и составляет 29 млн руб. Такие аналитические данные приводятся на сайте справочной системы «Спарк-Интерфакс».
Несмотря на невысокий размер средней выручки компаний Калининградская область занимает 27 место среди российских регионов по суммарной выручке. По итогам 2018 года она составляла 1,3 триллиона рублей или 0,6% от суммарной выручки российских компаний. Стоит отметить, что на территории Калининградской области проживает порядка 0,7% жителей России.
На Москву приходится 33,8% всей общероссийской выручки компаний (с Московской областью — почти 40%), а на Санкт-Петербург — 9,5%.
Внутри Калининградской области ситуация с концентрацией выручки еще хуже, чем в целом по России. В Калининграде зарегистрированы компании, которые дают две трети всей выручки областного бизнеса (с Гурьевским районом — три четверти). 14% выручки приходится на Светлый, где зарегистрирована ГК «Содружество». Выручка компаний каждого из оставшихся муниципалитетов не превышает 2%.
|
Субъект
федерации
|
Средняя выручка,
млн рублей
|
Общая выручка,
млн рублей и доля
|1
|г. Калининград
|28,03
|902007,83
|67,58 %
|2
|г. Светлый
|195,26
|188226,76
|14,10 %
|3
|Гурьевский район
|24,57
|89922,99
|6,74 %
|4
|Черняховский район
|18,47
|24598,1
|1,84 %
|5
|г. Советск
|24,58
|24305,22
|1,82 %
|6
|Зеленоградский район
|21,38
|22958,24
|1,72 %
|7
|Багратионовский район
|14,88
|15282,48
|1,14 %
|8
|Гвардейский район
|16,23
|11958,89
|0,90 %
|9
|г. Светлогорск
|11,34
|10905,66
|0,82 %
|10
|Правдинский район
|30,31
|10458
|0,78 %
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