Выручка средней калининградской компании вдвое меньше среднероссийской

Выручка средней калининградской компании вдвое меньше среднероссийской
Виталий Невар / Новый Калининград

Выручка среднестатистической российской компании составляет 54 млн руб. в год. Средняя же выручка компании в Калининградской области почти вдвое меньше и составляет 29 млн руб. Такие аналитические данные приводятся на сайте справочной системы «Спарк-Интерфакс».

Несмотря на невысокий размер средней выручки компаний Калининградская область занимает 27 место среди российских регионов по суммарной выручке. По итогам 2018 года она составляла 1,3 триллиона рублей или 0,6% от суммарной выручки российских компаний. Стоит отметить, что на территории Калининградской области проживает порядка 0,7% жителей России.

На Москву приходится 33,8% всей общероссийской выручки компаний (с Московской областью — почти 40%), а на Санкт-Петербург — 9,5%.

Внутри Калининградской области ситуация с концентрацией выручки еще хуже, чем в целом по России. В Калининграде зарегистрированы компании, которые дают две трети всей выручки областного бизнеса (с Гурьевским районом — три четверти). 14% выручки приходится на Светлый, где зарегистрирована ГК «Содружество». Выручка компаний каждого из оставшихся муниципалитетов не превышает 2%.

Субъект
федерации 		Средняя выручка,
млн рублей 		Общая выручка,
млн рублей и доля
1 г. Калининград 28,03 902007,83 67,58 %
2 г. Светлый 195,26 188226,76 14,10 %
3 Гурьевский район 24,57 89922,99 6,74 %
4 Черняховский район 18,47 24598,1 1,84 %
5 г. Советск 24,58 24305,22 1,82 %
6 Зеленоградский район 21,38 22958,24 1,72 %
7 Багратионовский район 14,88 15282,48 1,14 %
8 Гвардейский район 16,23 11958,89 0,90 %
9 г. Светлогорск 11,34 10905,66 0,82 %
10 Правдинский район 30,31 10458 0,78 %
Источник: Спарк-Интерфакс.

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