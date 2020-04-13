Выручка средней калининградской компании вдвое меньше среднероссийской

Выручка среднестатистической российской компании составляет 54 млн руб. в год. Средняя же выручка компании в Калининградской области почти вдвое меньше и составляет 29 млн руб. Такие аналитические данные приводятся на сайте справочной системы «Спарк-Интерфакс».



Несмотря на невысокий размер средней выручки компаний Калининградская область занимает 27 место среди российских регионов по суммарной выручке. По итогам 2018 года она составляла 1,3 триллиона рублей или 0,6% от суммарной выручки российских компаний. Стоит отметить, что на территории Калининградской области проживает порядка 0,7% жителей России.

На Москву приходится 33,8% всей общероссийской выручки компаний (с Московской областью — почти 40%), а на Санкт-Петербург — 9,5%.

Внутри Калининградской области ситуация с концентрацией выручки еще хуже, чем в целом по России. В Калининграде зарегистрированы компании, которые дают две трети всей выручки областного бизнеса (с Гурьевским районом — три четверти). 14% выручки приходится на Светлый, где зарегистрирована ГК «Содружество». Выручка компаний каждого из оставшихся муниципалитетов не превышает 2%.