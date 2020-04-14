Цены на нефть вновь приблизились к многолетним минимумам

Цены на нефть эталонных марок вновь приблизились к многолетним минимумам, ускорив снижение на торгах во вторник. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по московскому времени составляла $30,69 за баррель, что на $1,05 (3,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Аналитики предупреждают, что восстановления экономической активности в Китае после вспышки коронавируса, которое способствовало росту спроса на нефть, будет недостаточно для устранения избытка предложения сырья на мировом рынке, который привел к падению нефтяных цен. Значительное сокращение глобального потребления нефти вслед за распространением коронавируса в США, Европе и других странах «с легкостью нивелирует восстановление спроса в Китае за тот же период», считают эксперты.