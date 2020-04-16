Министр экономики попробовал взять льготный кредит для бизнеса, но не получилось

Глава Минэкономики Максим Решетников попробовал лично взять кредит с нулевой ставкой для бизнеса на выплату зарплат, но столкнулся со сложностями. Об этом он написал в своем Instagram.

«Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор горячей линии ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае. Обратил на это внимание руководства банков», — написал Решетников

По его словам, льготное кредитование бизнеса идет медленно. По данным властей, из 3,5 тыс. обращений на сумму 24 млрд руб. одобрены заявки примерно на 1,5 млрд. "А выдано реально всего лишь 400 млн руб.",— сообщил министр.