Глава минпромторга о росте цен на импорт: «У нас выращиваются травяные чаи»

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Глава минпромторга о росте цен на импорт: «У нас выращиваются травяные чаи»

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров уверен, что цены на импортные продукты будут «постепенно» повышаться, но в России есть свои более доступные аналоги, пишет «Коммерсант».

«Если мы говорим об импорте, то постепенно повышение цен, конечно же, может происходить ввиду того, что есть разница в курсах валют и разные тенденции на мировых рынках, связанные с другими странами, где мы закупаем ту или иную продукцию», — цитирует издание чиновника.

Он признал, что в России, например, не выращивается кофе, а чай производится только в Краснодарском крае, но его объема недостаточно. «Но при этом у нас выращиваются травяные чаи, иван-чай, например, и здесь мы с вами не зависим от импорта», — сказал Денис Мантуров.


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