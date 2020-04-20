Власти освободили от налогов анонсированную Путиным выплату одного МРОТ

Госдума проголосовала в третьем чтении на пакет налоговых льгот, в который в том числе входило освобождения от налога на прибыль, НДФЛ и соцвзносов субсидий на компенсацию части зарплат сотрудникам пострадавших компаний малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает издание «Ведомости».



Такая льгота будет доступна компаниям, которые сократили к 1 апреля не более 10% сотрудников и относятся к пострадавшим отраслям: они смогут получить один минимальный размер оплаты труда на сотрудника в апреле — мае (для каждого региона рассчитывается отдельно, но на федеральном уровне это 12 130 руб.).