Власти освободили от налогов анонсированную Путиным выплату одного МРОТ

Власти освободили от налогов анонсированную Путиным выплату одного МРОТ
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Госдума проголосовала в третьем чтении на пакет налоговых льгот, в который в том числе входило освобождения от налога на прибыль, НДФЛ и соцвзносов субсидий на компенсацию части зарплат сотрудникам пострадавших компаний малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Такая льгота будет доступна компаниям, которые сократили к 1 апреля не более 10% сотрудников и относятся к пострадавшим отраслям: они смогут получить один минимальный размер оплаты труда на сотрудника в апреле — мае (для каждого региона рассчитывается отдельно, но на федеральном уровне это 12 130 руб.).


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